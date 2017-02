Brutte notizie per Bad Boys: il terzo capitolo slitta di un anno

La vera notizia, però, è che il- Bad Boys 4, atteso sugli schermi per il- al momento è sparito dai radar della Sony. Non è più nel listino delle uscite: come se fosse stato cancellato. Il ritardo sul terzo film scatena automaticamente lo slittamento dell'uscita del quarto. Ma forse c'è di più dietro questa mossa. Sono passati quattordici anni da Bad Boys 2 e nel corso di questo periodoha avuto i suoi alti e bassi cinematografici al botteghino, è dunque una forte scommessa per i produttori puntare sul franchise di Bad Boys, specialmente se questo viene resuscitato senza Michael Bay , rimpiazzato al timone di regia da Joe Carnahan Il piano iniziale della Sony era girare i due film, usando il modello dei sequel die dei primi due seguiti di. Adesso bisognerà attendere nuove comunicazioni dai produttori e dallo stesso Smith, che dovrà confermare o smentire l'ingaggio nel nuovo film Disney di Tim Burton.