Si avvicina il momento di Spider-Man: Homecoming nel Final Trailer del film

A luglio scoprirà le sue carte, ma di certo lo Spider-Man: Homecoming di Jon Watts (Clown, Cop Car) continua a non essere avaro di anticipazioni emozionanti. Così, dopo gli spettacolari video di dicembre e le promesse del semi-sconosciuto regista , ecco un Final Trailer che ci mostra che abbiamo intervistato sul set ) in azione, ma in situazioni molto diverse tra loro…Il nuovo capitolo delle avventure del personaggiosi muove infatti tra il college e le immancabili strade die del, tra negozi popolari nella Grande Mela come Rainbow o lo Sleepy's di Woodside. Ma soprattutto vive delle implementazioni targate Stark allo storico costume rosso e blu.Stavolta, però, anche i cattivi hanno armi adeguate, come dimostra l'apparizione dell' Avvoltoio di Michael Keaton - prossimo grande e attesissimo Villain - e gli scorci di azione che vediamo susseguirsi tra apparizioni divertenti, gadget futuristici, siparietti imbarazzanti ne fanno davvero un arrampicamuri 2.0. Che vedremo, come ci ricorda lo stesso trailer… "Here We Go"!