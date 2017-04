Spider-man: Homecoming, Tom Holland si racconta nella videointervista esclusiva

Lo scorso ottobre Film.it è stato invitato sul set a Berlino, in quell'occasione abbiamo parlato con il giovanissimo attore inglese (20 anni compiuti a giugno) che si è raccontato nella videointervista che vi mostriamo a seguire, rivelando il metodo migliore per rimanere sani di mente nel momento in cui si indossa il costume di Spider-Man."Ho un gruppo di grandi amici - dichiara Holland - Il mio migliore amico è qui con me sul set e mi aiuta a tenere i piedi per terra in ogni momento. Ho una famiglia fantastica... stasera tornerò a casa per la prima volta dopo cinque mesi e sono certo che sarò io a fare i piatti! Quindi famiglia e amici mi aiutano tanto.