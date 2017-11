Il futuro di Star Wars: i nuovi eroi della saga torneranno al cinema per i prossimi dieci anni

Le parole della Kennedy non suonano di certo come una sorpresa: dalle trilogie originali la Lucasfilm è passata agli spin-off come l'ottimo Rogue One o l'imminente Solo: A Star Wars Story . In cantiere c'è anche uno spinoff sul giovane Obi Wan Kenobi . Però questa è la prima volta che la produttrice parla di sequel in cui vedremo le nuove icone della saga. Tra i tanti personaggi nominati dalla Kennedy manca all'appello quello di, cattivo interpretato da Adam Driver : che vogliano chiudere i conti con il villain alla fine della trilogia attualmente in corso?