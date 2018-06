Il caso Thomas Crown compie 50 anni, Steve McQueen e Faye Dunaway coppia da storia del cinema

Capelli biondi, occhi di ghiaccio, aria da cattivo ragazzo:è il mattatore de Il caso Thomas Crown , che compie cinquant’anni: usciva negli Stati Uniti ile in Italia nell'ottobre di quello stesso anno.. McQueen nel 1968 rappresentava l’antieroe per eccellenza, irresistibile per ogni donna in cerca di avventure. La sua passione erano le macchine, le folli corse come ne Le 24 ore di Le Mans , che lo hanno fatto diventare il modello di “una vita spericolata”, come cantava Vasco Rossi.Qui interpreta un ladro gentiluomo ricchissimo, che svaligia banche semplicemente per sfuggire alla noia. È un Arsenio Lupin mai in bolletta, nel tempo libero gioca a polo (lo sport dei re) e sul lavoro si trasforma in uno squalo della finanza. Il poliziotto di Bullit era di là da venire, come la disperata corsa oltre il confine americano di Getaway! o l’evasione dal campo nazista in sella alla mitica Triumph in La grande fuga o quella via mare di Papillon . In fondo le sue peripezie erano una variazione sul tema dell’eterno inseguito che vince (quasi) sempre la gara, drammatica che sia.Invece qui l’emergente divo McQueen è un Thomas Crown bello e dannato, pronto a farsi cadere tra le braccia la star del momento, vale a dire la Bonnie Parker in Gangster Story , dove faceva coppia con Warren Beatty. Il registale fa vestire i panni di una detective al servizio delle assicurazioni, che a qualsiasi costo vogliono recuperare la refurtiva senza mettere mano al portafoglio. Lei non ha mai lasciato un caso irrisolto, è un mastino avvenente che in pochi giorni trova il suo colpevole. Ma non ha fatto i conti con il cuore.McQueen e Dunaway si studiano da lontano, giocano al gatto e al topo, facendo finta di non conoscersi. Lei è la poliziotta, lui il furfante, e l’attrazione è fatale.In realtà è un gioco erotico, in cui alle mosse del cavallo si sostituiscono gli ammicchi all’avversario, le inquadrature strette sulle labbra carnose e gli sguardi allusivi. McQueen se ne esce con un: “Facciamo un altro gioco”. E il regista lo accontenta., elegante nei costumi e nella messa in scena, che punta sul carisma dei suoi protagonisti., che poi si sarebbe ispirato al personaggio più di trent’anni dopo per Entrapment , dove la femme fatale era. Nel 1999 è uscito un remake per la regia di, in Italia intitolato Gioco a due era il briccone e, forse alla sua ultima apparizione da “bomba sexy”, gli dava la caccia. Naturalmente il confronto con la coppia originale non si poneva. Ma c’era un bizzarro inseguimento ispirato a un quadro di Magritte, che da solo valeva la visione. Si rivedeva in una piccola parte anche una Faye Dunaway trasformata dai decenni e dai lifting. Con una certa malinconia per chi la ricordava negli anni ’60.. Anche a noi, che siamo sempre suoi fan.