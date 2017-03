Ian McKellen su La Bella e la Bestia: “Uno stravagante spettacolo gay”

NOTIZIE

14.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



gay extravaganza” (traducibile come “stravagante spettacolo gay”) da Bill Condon. Non si arresta l'ondata di chiacchiere sui supposti elementi gay de La Bella e la Bestia , il remake Disney diretto da Bill Condon . Ora ci si mette anche Ian McKellen , che nel film dà voce all'orologio a pendolo Cogsworth. McKellen, gay dichiarato e già diretto da Condon in Demoni e dei , biopic del regista gay James Whale, ha scherzato durante l'anteprima del film a New York lunedì sera, definendo il film un'altra “” (traducibile come “stravagante spettacolo gay”) da Bill Condon.

In realtà, si tratta solamente di una battuta che l'attore ha fatto in riferimento alle (sterili) polemiche nate intorno a una dichiarazione di Josh Gad, che nel film interpreta LeFou e che tempo fa aveva dichiarato che il personaggio avrebbe avuto “un momento esclusivamente gay” nel film. In realtà, per quanto la sessualità di LeFou sia lasciata volutamente ambigua nel film (ha un'adorazione per Gaston e nessun rapporto con le donne, e a un certo punto danza brevemente con un uomo), non c'è niente che giustifichi la levata di scudi fatta in paesi come Singapore e Russia, apertamente ostili verso la comunità LGBT. A Singapore, un vescovo anglicano ha condannato il film, in Russia si è optato per un divieto più restrittivo dopo le dichiarazioni. E in Alabama un cinema si è rifiutato di proiettare il film. Il pubblico della Grande Mela ha risposto invece con entusiasmo alla scena del ballo, che ha scatenato un applauso.

Emma Watson, Dan Stevens, Stanley Tucci, Ewan McGregor, Audra McDonald, Bill Condon, il compositore Alan Menken e, ovviamente, Ian McKellen hanno presentato La Bella e la Bestia a New York, mentre un'orchestra suonava l'ouverture del film.

La Bella e la Bestia arriverà nei cinema italiani il 16 marzo. Qui potete leggere la nostra recensione e qui l'intervista al regista Bill Condon. Qui invece ne trovate il trailer italiano.

Fonte: Variety