La Bella e la Bestia - La nostra recensione

recita la ben nota poesia del pastore protestante Martin Niemöller, e per quanto faccia uno strano effetto l'associazione con La bella e la bestia di Bill Condon non è così peregrina. Soprattutto dopo le censure raccolte in Russia perdi quello che lo stesso regista annunciava come un film ben più dark e adulto del classico cui si rifaceva . Cui va il merito, per altro, di esser stato in grado di replicare quello - senza mai tradirne lo spirito e le sequenze - riuscendo a concedere, le loro relazioni, background e caratterizzazioni. Anche a costo di prolungare eccessivamente certi momenti, e la narrazione generale.E di una, che rischiano seriamente di rendere questo incredibilmente atteso Live Action Disney inviso ai tanti fan in cerca del loro 'momento karaoke' e meno disposti ad ascoltare - e ammirare - un nuovo racconto. Come prevedibile, d'altronde, è sulche sono stati fatti i maggiori investimenti. E i risultati non si fanno desiderare, più nelleche in certe versioni digitali della Bestia protagonista (unche oscilla costantemente tra la 'maledizione del Principe Azzurro' e il 'fascino dell'orso'), e nelleMa è il contorno tutto a premiare questa strana avventura del regista degli ultimi Twilight e di Dreamgirls. Guidato da(protagonista per lui dei suoi Demoni e dei e Mr. Holmes), il cast 'secondario' basterebbe da solo a strappare l'applauso, tanto nella versione umana, quanto in quella 'incantata' e uno splendidonon ci lasciano un attimo..., da solo e nei suoi duetti conA Gad il record del(il solo?) in un film Disney, nel quale vediamoanche intellettuali e fisicamente diversi. Nel quale - rispetto all'originario -riequilibrano il tono da operetta, tra Asterix e Julie Andrews, portandoci dietro le quinte della magia e dell'isolamento dei nostri eroi. E nel quale, purtroppo, il nostro pubblico non avrà modo di giudicare la performance vocale della gia' troppo criticata Emma Watson . Ne sarà valsa la pena? Al gusto e alla capacità di non farsi condizionare dalla nostalgia di ciascuno la risposta, ma già