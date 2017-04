I 40 anni di Io e Annie: tutto quello che non sapevate sul grande film di Woody Allen

NOTIZIE

20.04.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Woody Allen (che con questo film arrivava a un punto di svolta) e trasformare



All'epoca Woody Allen metteva in pausa le commedie demenziali per realizzare quello che è a tutti gli effetti il suo primo capolavoro. In occasione dei quarant'anni di Io e Annie (arrivato in Italia nel settembre del 1977), vi raccontiamo tutti i segreti del film, ripercorrendolo attraverso una serie di immagini che trovate in basso. Era il 20 aprile del 1977 e Io e Annie veniva distribuito nei cinema statunitensi diventando un cult istantaneo in grado di lanciare ulteriormente la carriera di(che con questo film arrivava a un punto di svolta) e trasformare Diane Keaton in un'icona cinematografica e fashion.. In occasione dei quarant'anni di Io e Annie (arrivato in Italia nel settembre del 1977), vi raccontiamo tutti i segreti del film, ripercorrendolo attraverso una serie di immagini che trovate in basso.



- Io e Annie usciva nei cinema il 20 aprile del 1977. È stato il film che ha "messo al tappeto Rocky", prendendo il suo posto ai vertici del box office statunitense.



- La frase di lancio del film, inclusa in tutti i poster, era: "A nervous romance" e cioè "una storia d'amore nervosa".



- Ha detto Woody Allen: "Volevo fare un film su persone vere, problemi veri, circondato da personaggi nevrotici che cercano di mantenere la loro identità all'interno delle relazioni uomo-donna nell'America del 1977. Quindi il film è venuto fuori con un tono un po' più serio rispetto a tutto quello che avevo fatto prima".

- Diane Keaton interpreta il ruolo di Annie Hall. Gran parte del personaggio è basato sulla vera personalità della Keaton. Lo stesso titolo si riferisce chiaramente all'attice: Diane Hall è il suo vero nome. I suoi amici si rivolgevano a lei chiamandola Annie.



- Inzialmente il film avrebbe dovuto chiamarsi "Anhedonia" (in italiano Anedonia) in riferimento alla "incapacità di provare piacere". I distributori hanno però convinto Woody Allen a cambiare titolo tre settimane prima dell'uscita.



- Tutti i vestiti indossati da Annie erano quelli personali di Diane Keaton. Il personaggio ha subito stabilito un nuovo trend fashion.



- Io e Annie ha vinto quatto Oscar: miglior film, migliore attrice protagonista (Diane Keaton), miglior regista (Allen) e migliore sceneggiatura originale (scritta da Allen insieme a Marshall Brickman).



- Il film era candidato a cinque Oscar: Allen non è riuscito a vincere come migliore attore protagonista, battuto dal



- Io e Annie ha vinto quatto Oscar: miglior film, migliore attrice protagonista (Diane Keaton), miglior regista (Allen) e migliore sceneggiatura originale (scritta da Allen insieme a Marshall Brickman).

- Il film era candidato a cinque Oscar: Allen non è riuscito a vincere come migliore attore protagonista, battuto dal Richard Dreyfuss di Goodbye, amore mio!

- Io e Annie, con i suoi 93 minuti di durata, è il secondo film più breve ad aver vinto l'Oscar nella categoria Miglior Film. Il primo è ancora Marty - Vita di un timido, diretto da Delbert Mann nel 1955 (90 minuti).



- Woody Allen ieri e oggi. L'attore e regista aveva 41 anni quando ha girato Io e Annie. Ne ha compiuti 81 l'1 dicembre scorso.



- Woody Allen ieri e oggi. L'attore e regista aveva 41 anni quando ha girato Io e Annie. Ne ha compiuti 81 l'1 dicembre scorso.

- Nel corso di cinquant'anni di carriera, Allen ha ottenuto tante nomination all'Oscar, vincendo quattro volte: due per Io e Annie (regia e sceneggiatura), una per Hannah e le sue sorelle (sceneggiatura) e una per Midnight in Paris (sceneggiatura).



- Woody Allen e il direttore della fotografia Gordon Willis sul set di Io e Annie. Willis era celebre per aver lavorato con Coppola sui set dei primi due capitoli de Il padrino. La collaborazione con Allen, iniziata proprio con Io e Annie, è continuata fino al 1985 con La rosa purpurea del Cairo (1985). Willis è morto nel maggio 2014. Aveva 82 anni.

- Ha detto Woody Allen: "Gordon è stato uno dei miei maestri, dal punto di vista tecnico. Lui è un mago. E un grande artista. Mi ha mostrato cose che non sapevo sull'uso della macchina da presa e sull'illuminazione. Conoscerlo è stato un punto di svolta per me. Ecco perché vedo Io e Annie come il primo passo verso una certa maturità all'interno della mia filmografia".



- Contrariamente ai tanti film di Woody Allen, Io e Annie include pochissima musica: "All'epoca stavo sperimentando, volevo vedere cosa sarebbe successo se avessi limitato l'uso delle musiche - ha detto Allen - (...) Se lo facessi di nuovo oggi, probabilmente Io e Annie sarebbe pieno di musica".



-



- Jeff Goldblum fa la comparsa in una scena del film.

- In una sequenza vediamo anche una giovanissima Sigourney Weaver mentre cammina sul marciapiede. Si è trattato del primo ruolo assoluto per la Weaver al cinema. Due anni dopo l'attrice sarebbe stata reclutata da Ridley Scott che con Alien la ha trasformata in un'icona del cinema fantascientifico.

Shining di Stanley Kubrick. Shelley Duvall interpreta Pam. Tre anni dopo è arrivata nei cinema con il suo ruolo più celebre, quello di Wendy, moglie di Jack Nicholson indi Stanley Kubrick.



- Duane Hall, fratello di Annie. Il suo primo ruolo importante. Aveva 34 anni. Christopher Walken nei panni di, fratello di Annie. Il suo primo ruolo importante. Aveva 34 anni.



- Ha detto Walken: "Nel film interpreto un uomo che vuole suicidarsi. E' stato il primo ruolo in cui tante persone mi hanno notato... e probabilmente è proprio a causa di questo personaggio che poi tutti hanno continuato a propormi ruoli di persone bizzarre. Il film che ho interpretato subito dopo Io e Annie è stato Il cacciatore... e lì mi sparavo in testa. Da quel momento è stato difficilissimo trovare ruoli meno cupi!".



- La scena dell'aragosta è stata la prima girata sul set. Mentre interpretavano Io e Annie, Allen e la Keaton faticavano a rimanere seri durante il ciak, sempre in preda a buon umore e voglia di scherzare.



- Una prima versione del film durava due ore e venti minuti. Allen ha dovuto eliminare diverse scene, sacrificando gran parte del lavoro di Shelley Duvall e Christopher Walken.