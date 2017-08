Hollywood piange Jerry Lewis sui social

La comunità di Hollywood si è stretta intorno alla famiglia di Jerry Lewis nel rendere omaggio allo scomparso genio della comicità. L'attore e regista si è spento nelle scorse ore nella sua casa di Las Vegas a 91 anni, lasciandosi alle spalle una carriera lunga settant'anni. E i colleghi non potevano non ricordarlo sui social e in una serie di comunicati ufficiali. Come quello di Robert De Niro , che con lui recitò in Re per una notte di Scorsese: “Jerry è stato un pioniere nella comicità e nel cinema. Ed era un amico. Ho avuto la fortuna di incontrarlo alcune volte negli ultimi due anni. Anche a 91 anni non perdeva un colpo... o una battuta. Ci mancherai”. Anche Martin Scorsese ha rilasciato un comunicato, in cui si legge: “Jerry Lewis era un maestro. Era un gigante. Era un innovatore. Era un grande uomo di spettacolo. Era un grande artista. Era un uomo notevole. Ho avuto l'onore di lavorare con lui ed è stata un'esperienza che terrò sempre stretta. Era, davvero, uno dei più grandi”.