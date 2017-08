Addio a Jerry Lewis: morto il re della commedia USA

La leggenda della comicità americana Jerry Lewis se n'è andata. L'attore e regista si è spento a 91 anni nella sua casa di Las Vegas, circondato dalla sua famiglia. Lewis è morto di cause naturali, e già a giugno era stato ricoverato in ospedale.

Lewis divenne famoso negli anni '40/'50 insieme al suo partner Dean Martin grazie ai loro sketch comici nati nei club e poi transitati per radio e cinema. Dopo una serie di diciassette film insieme, tra cui La mia amica Irma, Occhio alla palla, Artisti e modelle e Hollywood o morte, nel 1956 il duo si separò, riconciliandosi poi solo negli anni '80.

Lewis continuò da solo ed esordì anche alla regia, dirigendo e interpretando film comee il suo capolavoro, Le folli notti del dottor Jerryll , rifatto poi da Eddie Murphy come Il professore matto . La storia del professore secchione che viene trasformato nell'aitante Buddy Love grazie a una formula fu vista non solo come un'intelligente variazione sul tema del Dottor Jekyll e Mister Hyde, ma anche come una riflessione sulla sua amicizia con Dean Martin.