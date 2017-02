Harrison Ford indagato: ha rischiato la collisione con un aereo di linea

I guai aerei per Harrison Ford non finiscono mai. Dopo aver effettuato un atterraggio d'emergenza da manuale nel marzo 2015, salvandosi la vita, l'esperto pilota è balzato nuovamente agli “onori” delle cronache in seguito a un episodio avvenuto lunedì al John Wayne Airport di Orange County, California, dove Ford ha rischiato una collisione con un aereo di linea pieno di passeggeri.L'attore doveva atterrare su una pista che gli era stata comunicata chiaramente, e per ragioni sconosciute è invece atterrato sulla pista parallela,che stava aspettando di decollare.La Federal Aviation Administration sta indagando sull'accaduto. Il nome di Ford, 74 anni, non viene fatto nel comunicato ufficiale per via del regolamento della FAA, ma l'attore è stato identificato da NBC News. Si legge nel comunicato ufficiale: “I controllori del traffico aereo hanno dato al pilota di un monomotore Aviat Husky il permesso di atterrare sulla pista 20L al John Wayne Airport lunedì pomeriggio. Il pilota ha correttamente confermato di aver ricevuto la comunicazione. Il pilota è poi atterrato su una pista di rullaggio che corre parallela alla pista, sorvolando un Boeing 737 che stava aspettando sulla pista di rullaggio”.Fonte: The Hollywood Reporter