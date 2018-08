Gérard Depardieu accusato di stupro, l'attore nega tutto

La polizia francese ha aperto un’indagine preliminare sul caso. Hervé Témime, avvocato dell’attore, ha respinto ogni accusa: “Gérard Depardieu è scosso da queste accuse e le contesta nella maniera più assoluta, negando attacchi, stupri e ogni genere di crimine”.



. Lo abbiamo recentemente visto come protagonista della serie Marseille , attualmente disponibile su Netflix. E' considerato un’icona in Francia sebbene si trovi spesso bersaglio delle critiche a causa dei suoi comportamenti esagerati: nel 2013 si è trasferito in Belgio per evitare le tasse francesi e successivamente è stato anche contestato per la sua amicizia con Vladimir Putin che gli ha offerto la cittadinanza russa.