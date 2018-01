Gli Incredibili 2: la trama e i nuovi personaggi del sequel svelati

tornano rispettivamente nei ruoli di Helen Parr alias Elastigirl, Bob Parr alias Mr. Incredibile e Violet Parr, mentresostituisce Spencer Fox nel ruolo del fratello minore di Violet, Dash Parr. Samuel L. Jackson torna nel ruolo di Lucius Best alias Siberius (Frozone in originale), mentre Brad Bird stesso torna a doppiare la stilista dei supereroi Edna “E” Mode.

Tra i nuovi doppiatori segnaliamo una reunion delle due star di Better Call Saul e Breaking Bad, Bob Odenkirk Jonathan Banks , nei ruoli di Winston Deavor, capo di una compagnia di telecomunicazioni che è anche uno dei maggiori supporter del ritorno dei supereroi, la cui attività è ancora illegale nel sequel, e Rick Dicker, capo del programma di protezione dei Super, incaricato di proteggere l'identità degli ex supereroi. Quando il programma viene smantellato, i Parr si ritrovano a cavarsela da soli.

Ma ci sono anche altri nuovi personaggi: Evelyn Deavor, ad esempio, sorella di Winston e vero genio della tecnologia che tiene in piedi la compagnia di telecomunicazioni. La sua voce è di Catherine Keener . E poi Voyd (voce di Sophia Bush ), mega-fan di Elastigirl capace di creare dei “vuoti” e spostare gli oggetti nello spazio. Infine, Isabella Rossellini darà la voce a un Ambasciatore che è anche il maggiore sostenitore della legalizzazione dei Super (aspettiamoci di sentirla anche in italiano).

la famiglia Parr ritorna in un'avventura che è ambientata poco dopo il film originale. Infatti, il piccolo Jack-Jack è ancora un bebè e i suoi superpoteri si stanno manifestando a poco a poco (avevano iniziato al termine del primo capitolo ). Helen viene chiamata a fare da portavoce a una campagna per la legalizzazione dei Super, lasciando così Bob a casa a badare ai figli con enorme difficoltà, soprattutto perché i poteri di Jack-Jack sono totalmente imprevedibili. Quando un nuovo cattivo, “diverso da qualsiasi cosa abbiano mai visto”, emerge, i Parr e Siberius dovranno ancora una volta allearsi per fermarlo.