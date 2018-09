Esce BlacKkKlansman, quanto ne sai sul cinema di Spike Lee?

Sono ormai passati più di 35 anni dagli inizi di Spike Lee nel mondo del cinema americano. Tra gli anni '80 e '90, Lee sarebbe diventato il regista afro-americano di maggiore impatto nell'industria mainstream di Hollywood, sfornando film d'autore capaci di fare presa sul pubblico, e non solo quello nero.

Da, da, Lee ha attraversato tre decenni di cinema americano lasciando la sua impronta visibile anche nei progetti diretti su commissione. Il suo nuovo film, BlacKkKlansman , in arrivo in Italia il 27 settembre, mette insieme la spinta personale a raccontare la violenza razzista che permea la società americane e un tono da commedia poliziesca necessario per rendere un tema così duro appetibile alla massa e dunque a diffonderlo meglio.