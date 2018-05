In BlacKkKlansman riecheggia il grande cinema di Spike Lee - La recensione da Cannes

NOTIZIE

16.05.2018 - Autore: Pierpaolo Festa, nostro inviato al Festival di Cannes



Che bello ritrovare il buon vecchio Spike Lee al cinema. Lo Spike Lee che non si vede più tanto spesso: energico, arrabbiato e con tocchi di genialità. La componente geniale che vediamo in BlacKkKlansman è il mix i toni, un uso di non poca commedia per raccontare uno dei più grandi drammi americani: l'escalation dell'odio razziale. Geniale è l'aver sviluppato la storia del film con una strizzata d'occhio al filone: in questo suo poliziesco Lee mette al centro un eroe afroamericano in coppia con un collega bianco uniti contro il Ku Klux Klan. Geniale è anche il collegamento di due epoche: dagli anni Settanta si vira improvvisamente al nostro presente e si torna a casa incassando un pugno allo stomaco. Lee mostra i fatti: l'America è un paese che non ha imparato dal passato, dove il cancro dell'intolleranza per neri, ebrei e omosessuali e tutto ciò che è diverso non è mai stato curato.

Guarda il trailer di BlacKkKlansman . Il regista torna a far brillare il cinema della stessa luce che avevano i suoi film tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta (pellicole comee ovviamente). Forse non siamo ancora a quei livelli, ma il nuovo lavoro rappresenta comunque un riavvicinamento del cinema più efficace del regista verso il grande pubblico. Questo accade tanto nella confezione realizzata con un budget più alto rispetto ai suoi recenti standard quanto nel modo in cui racconta questa storia. Un gradino in più rispetto al già sorprendente Chi-Raq (2015) che non è mai arrivato nelle nostre sale.



Da un punto di vista produttivo sorprende vedere il coinvolgimento della Blumhouse specializzata negli horror confezionati a dovere (film come) ed è un segno tangibile che il regista, quando ha a disposizione budget e visibilità (il film è distribuito in gran parte del mondo dalla Universal), riesce ancora con il suo cinema ad aprire gli occhi e la mente del pubblico. Dopo anni in cui ha denunciato l'odio razziale metropolitano, Lee affronta il Ku Klux Klan raccontandolo dall'interno, affidandosi a una sceneggiatura in cui verbalizza l'odio. Perfino i poliziotti infiltrati sono costretti a usare parole d'odio per rimanere dentro i loro personaggi ed essere credibili agli occhi dei razzisti, lo fa anche l'agente afro-americano interpretato da John David Washington , che si finge bianco quando parla al telefono con i leader del Klan di zona.