Ecco il trailer di BlacKkKlansman, il poliziesco di Spike Lee celebra lo stile anni '70

Il nuovo film di Spike Lee BlacKkKlansman , è stato da poco presentato al Festival di Cannes e ora arriva il primo trailer, che conferma il tono da commedia scelto dal regista per raccontare una storia tanto bizzarra quanto vera. Quella di un poliziotto nero del Colorado che, nel 1978, si finse simpatizzante del Ku Klux Klan (per telefono) in modo da arrestarne i vertici. Ecco il filmato.

Il film ha due produttori d'eccezione:, titano del cinema horror indipendente (ha prodotto Scappa – Get Out, La notte del giudizio, Split) e Jordan Peele , regista di Scappa – Get Out. In USA uscirà il 10 agosto.