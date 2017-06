Dunkirk: l'inferno della guerra in tre nuovi spot dall'attesissimo film di Nolan

NOTIZIE

13.06.2017 - Autore: La redazione







Guarda lo spot HUNTED: Quarantacinque secondi. Questa la durata totale dei tre spot di Dunkirk che la Warner Bros. ha scatenato in rete. Meno di un minuto basta e avanza per intuire le dimensioni da kolossal del nuovo film di Christopher Nolan , ma soprattutto per capire che, nonostante il regista racconti una pagina di storia di cui conosciamo gli esiti, il film punterà su una dose extra di ansia e tensione per inchiodare chi sta a guardare.







Guarda lo spot SURROUNDED:







Guarda lo spot TRAPPED:







Questa la sinossi ufficiale:

Dunkirk si apre con centinaia di migliaia di truppe Inglesi e Alleate circondate dalle forze nemiche. Intrappolate sulla spiaggia, con alle spalle il mare, si trovano ad affrontare una situazione impossibile con il nemico che incalza.

Il film racconterà la vera storia della famosa Operazione Dynamo, cioè l'evacuazione delle truppe alleate dalle coste francesi tra maggio e giugno 1940, quando si trovarono intrappolate a Dunkerque con il mare alle spalle e le truppe tedesche in rapida avanzata davanti a loro. Nolan ha deciso di girare in gran parte nei luoghi dove storicamente si sono svolte le vicende e in IMAX e 65mm per un'esperienza cinematografica unica. Dunkirk sarà distribuito in 70mm, IMAX e 35mm.

Il nono lungometraggio diretto da Nolan è interpretato da Tom Hardy, Kenneth Branagh, Mark Rylance e Cillian Murphy.



Dunkirk arriverà nei cinema italiani dal 31 agosto, distribuito da Warner Bros.