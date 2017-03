Dopo Trainspotting e T2, uno spinoff su Begbie nel futuro di Danny Boyle?

Il T2 Trainspotting, arrivato a venti anni di distanza dal cult del 1996 , sembra aver risvegliato qualcosa all'interno di Danny Boyle , travolto da un ritorno di fiamma per i personaggi di Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner e Robert Carlyle al punto da star carezzando l'idea di dedicareai loro Renton, Sick Boy, Spud e Begbie Una ipotesi che potrebbe approfittare ancora una volta della creatività dell'autore scozzese, come suggerisce lo stesso regista dei film: "Irvine Welsh torna a più riprese e in modo diverso su questi personaggi, e in altre storie. Spesso come apparizioni secondari nelle storie degli altri - Qualcosa che potremmo definire un".Già Robert Carlyle , alla recente Premiere del film, si era detto disponibile a un ulteriore sviluppo del proprio personaggio, ma è paradossalmente Danny Boyle quello che ancora non si sbilancia sul tornare dietro la macchina da presa () anche per un eventuale nuovo progetto su un altro dei suoi eroi: "Sono legato a tutti e quattro i personaggi. Tutti considerano il primo come se fosse un film su Renton, ma io non l'ho mai visto così, per quanto sia lui a dominare in quanto narratore. L'ho sempre visto come un film corale. E continuo a pensarla in questo modo".Dipenderà molto dalla produzione, ovviamente, e dalla proposta creativa. Che potrebbe approfittare del suo stesso suggerimento sulla nuova fonte di ispirazione, ilha pubblicato l'anno scorso per raccontare lanel periodo intercorso tra i due film: "Penso che Bobby amerebbe farlo perché sarebbe una svolta interessante per il suo personaggio. Certo, non potremmo chiamarloproprio perché, per quanto ci siano anche gli altri, hanno solo pochi istanti. Sarebbe una storia solo sua. Potremmo chiamarlo uno".