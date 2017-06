NOTIZIE

I riot di Detroit raccontati in un action storico interpretato da John Boyega, Will Poulter e Anthony Mackie

Detroit: secondo trailer per il nuovo film di Kathryn Bigelow

15.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Will Poulter e Anthony Mackie.



Sono passati cinque anni da Zero Dark Thirty, ultimo film di Kathryn Bigelow , e ora la regista torna con Detroit , un thriller d'azione storico ambientato durante i terribili riot che si svolsero nella città americana dal 23 al 27 luglio 1967. Ora possiamo vedere il nuovo trailer del film, interpretato, tra gli altri, da John Boyega

Il film si concentra in particolare sull'incidente all'Algiers Motel, in cui tre afro-americani vennero uccisi e altri sette (più due donne bianche) brutalmente pestate dalla polizia di Detroit. Tre agenti vennero processati per i fatti ma infine scagionati da ogni imputazione.

Detroit arriverà sugli schermi in occasione del cinquantesimo anniversario dei riot scatenati dal razzismo che ancora attanagliava la città in quel periodo. Una tragedia che si è conclusa con 43 morti, 1189 feriti e più di 7200 arrestati.