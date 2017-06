Dark Universe: anche il gobbo di Notre Dame e Il fantasma dell'Opera fra i nuovi mostri Universal

Ildellalanciato lo scorso maggio si sta velocemente allargando fino a includere nuovi mostri provenienti dalla letteratura gotica e non solo. Dopo il ritorno de La mummia che tornerà al cinema questa settimana, l'universo condiviso creato da Alex Kurtzman , regista e produttore de La mummia e dasi arricchisce di nuove figure letterarie pronte a mettere piede sullo schermo. Si tratta delle figure de Il fantasma dell'Opera e del Gobbo di Notre Dame.Inoltre è stato annunciato che il regista Bill Condon dirigerà il prossimo film del Dark Universe, La sposa di Frankestein, che uscità nei cinema a febbraio 2019. Mentre l'attrice principale del film non è stata ancora annunciata, sappiamo già che Johnny Depp e Javier Bardem, interpreteranno rispettivamente l'Uomo invisibile e il mostro di Frankestein.

Parlando con Fandom, Kurtzman ha annunciato nuovi caratteri del Dark Universe. “Dopo Frankenstein, La sposa di Frankenstein, Dracula, Il mostro della laguna nera, anche il Fantasma dell'Opera, il Gobbo di Notre Dame e l'Uomo Invisibile".

“Ci sono dei personaggi in questi film che possono crescere ed espandersi magari diventando uno spinoff. Credo che immergersi nelle mitologie di questi mostri sia davvero una bella sfida. E connettere i mostri che conosciamo con quelli meno conosciuti può essere altrettanto divertente".

Tra gli attori con i qualivorrebbe lavorare anche Michael Fassbender . "Mi piacerebbe averlo come vorrei avere Jennifer Lawrence , Charlize Theron e Angelina Jolie…”. Tra l'altro la stessa Jolie è stata più volte menzionata per ricoprire il ruolo della sposa di Frankestein ma non esistono ancora annunci ufficiali.