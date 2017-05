Clip esclusiva da 47 Metri: due sorelle in balia degli squali nel thriller di Johannes Roberts

NOTIZIE

Johannes Roberts, regista di



Arriva al cinema il 25 maggio da Adler Entertainment 47 Metri , il nuovo thriller/horror diretto da, regista di The Other Side of the Door . Ve ne mostriamo a seguire una lunga clip in esclusiva.

La trama: Kate e Lisa sono due sorelle che si recano in Messico per un'immersione all'interno di una gabbia, allo scopo di osservare gli squali bianchi. Ma qualcosa va storto, e il cavo che tiene la gabbia ancorata alla barca si spezza, facendo precipitare la gabbia sul fondale oceanico a 47 metri dalla superficie. Con una riserva d’ossigeno di 60 minuti e le acque infestate dagli squali, Kate e Lisa dovranno riuscire a mettersi in salvo.

Mandy Moore (Lisa), Claire Holt (Kate), Yani Gellman. Johannes Roberts, anche sceneggiatore insieme a Ernest Riera, ha anche diretto l'horror Storage 24 e si appresta a portare sullo schermo uno dei racconti della raccolta “Cuori in Atlantide” di Stephen King, in un film intitolato Il film è interpretato da(Lisa),(Kate), Matthew Modine (Taylor, il capitano della barca che trasporta le sorelle sull'oceano) e. Johannes Roberts, anche sceneggiatore insieme a, ha anche diretto l'horrore si appresta a portare sullo schermo uno dei racconti della raccolta “Cuori in Atlantide” di Stephen King, in un film intitolato Hearts

