Chi vincerà gli Oscar 2017? Le quote dei bookmaker e i principali pronostici 

Dobbiamo considerarla una domanda retorica, visto il trionfo annunciato di La La Land ? Che ha già battuto il record di vittorie dei Golden Globes e pareggiato quello di nomination degli Oscar e potrebbe fare 'piazza pulita' nellasuperando le undici statuette conquistate da Ben-Hur nel 1959, Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re del 2003 (11 su 11 nomination) e di nuovo del Titanic di James Cameron.Quella dello 'Sweep' - ossia, ma che in molti non considerano del tutto peregrina. E lo si evince facilmente andando, come d'abitudine in queste vigilie tormentante e combattute, a studiare le quote che le agenzie di scommesse propongono ai propri clienti… Il più autorevole bookmaker britannico,e solo a 1.16 il 'fallimento' di un tale traguardo. Ma c'è anche chi - comedelle 14 statuette su 14 nomination.Per il resto,, con una sostanziale concordanza delle previsioni, soprattutto tra i principali operatori del settore. Che danno più o meno unanimemente la vittoria di, con l'invito a rischiare su quote più alte - e quindi possibilità più basse - da parte di BoyleSports (sulla Natalie Portman di Jackie, a 8), StanJames.com (su Isabelle Huppert, a 14), Coral (Ruth Negga, a 66) o SportingBet (Meryl Streep, a 80).Più combattuto lo scontro per il Miglior Attore visto che i pronostici collocano davanti a Ryan Gosling ('sostenuto' solo da PaddyPower e Betfair, a 11) sia, favorito grazie alla sua drammatica e toccante interpretazione in Manchester by the Sea, siaper Barriere, che Willim Hill dà rispettivamente a 1.57 e 2.37. Se poi, contro ogni pronostico, Ryan Gosling dovesse sbaragliare gli avversari e La La Land riuscisse ad aggiudicarsi le quattro statuette più ambite – Miglior Film, Miglior Attore, Migliore Attrice, Miglior Regia – ancora il broker inglese si dice pronto a moltiplicare la posta giocata per 11.00; e nell’improbabile eventualità in cui il cast e la troupe dovessero tornare a casa a mani vuole, il moltiplicatore raggiungerebbe: 101.00!E se per il regista Damien Chazelle (1.05) e il suo 'Miglior Film' (1.11) non sembrano esserci contendenti - con(8.00) come il suo regista, Barry Jenkins (11.00) - il resto del cast parrebbe escluso dalla corsa ai titoli.(1.02) per il suo ruolo in Barriere: già vincitrice del Golden Globe, l’attrice stacca la prima delle sue rivali, Michelle Williams, di parecchi punti (15.00)., seguito da Dev Patel (8.00), interprete di Lion.Affare privato, tra Moonlight e Lion, anche quello della statuetta della Miglior Sceneggiatura, che Sportingbet dà a 1/5 e 8 (comunque meglio dei vari Arrival a 12, Il diritto di contare e Barriere). Mentre(4/11 di media) dovrebbe avere la meglio sullo splendido Kubo e la spada magica (mediamente 14/5), Oceania (78/5), La tartaruga rossa (10) e La mia vita da Zucchina (39). Leggero il- ma le sorprese, qui, sono dietro l'angolo! - e di… dove non sembrano esserci speranze per il tanto apprezzato I Am Not Your Negro, né tanto meno per i due visti dal pubblico italiano: Life, Animated e il campione nazionale Fuocoammare, quotato tra i 25 a 1 (di Bet365 e bwin) e i 50 di Betfred.: Miglior film (1.16), Miglior sonoro (1.12), Miglior regista (1.05), Miglior attrice protagonista (1.15), Miglior scenografia (1.07), Miglior canzone originale (1.17), Miglior fotografia (1.15), Migliori costumi (1.53), Miglior montaggio (1.12) e Miglior colonna sonora (1 .11). Lasciando agli avversari solo le statuette per il Miglior attore protagonista (1.53) e Miglior sceneggiatura originale (1.60), ma a Manchester by the Sea.Ma, gli appassionati di scommesse, avranno di che divertirsi, senza limitarsi alla mera previsione dei vincitori… Sono leinfatti quelle nelle quali si trovano i consigli più particolari. Con la possibilità di indovinare chi farà il(quotata la Miglior Attrice più che il Miglior Attore), chi sarà l'ultimo a essere citato nel classicoriservato agli scomparsi dello scorso anno, se uno tra i migliori attori protagonisti (ee se - nell'anno dei record anche in questo senso - un attore o una attrice afroamericani riusciranno davvero a vincere almeno uno dei quattro Oscar di categoria.