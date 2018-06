Bumblebee, il trailer dello spin-off dei Transformers evoca lo Spielberg anni '80

NOTIZIE

05.06.2018 - Autore: Marco Triolo







Da un lato, il trailer di Bumblebee , primo spin-off della saga dei Transformers , è esattamente quello che ci aspettavamo. La storia dell'amicizia tra il noto robot e una ragazzina negli anni '80, con un tono che ovviamente evoca i film per ragazzi degli anni '80 (e il primo Transformers , dove il rapporto tra Bumblebee e Shia LaBeouf era centrale). Dall'altro, visivamente ci sorprende con una scelta radicale rispetto ai film di Michael Bay: semplificare il look del robot per renderlo più simile a quello dei giocattoli e dei cartoni animati originali. Ecco il filmato.

Stavolta, Bumblebee appare nella sua forma originale, quella di un Maggiolino Volkswagen (non a caso si chiama Bumblebee, ovvero calabrone, e non a caso in Italia era noto un tempo come “Maggiolino”). Nei film era sempre stato, finora, una Camaro, per via dell'accordo tra Paramount e General Motors.

La protagonista del film è Hailee Steinfeld , lanciata dai Coen con Il grinta e poi protagonista di Romeo & Juliet ed Ender's Game. Il rapporto tra lei e il robot evoca lo Spielberg di un tempo e potrebbe essere l'elemento vincente di un film che promette di essere più piccolo e più intimo rispetto alle epopee sotto steroidi di Bay.

John Cena, Kenneth Choi e le voci di Martin Short e Peter Cullen, che torna a doppiare Optimus Prime. Bumblebee è ambientato nel 1987, circa vent'anni prima del primo film della saga, e vedrà ovviamente il ritorno dei malvagi Decepticons. Alla regia troviamo Travis Knight, autore dell'acclamato film d'animazione Il cast includee le voci di, che torna a doppiare Optimus Prime. Bumblebee è ambientato nel 1987, circa vent'anni prima del primo film della saga, e vedrà ovviamente il ritorno dei malvagi Decepticons. Alla regia troviamo, autore dell'acclamato film d'animazione Kubo e la spada magica

In Italia, Bumblebee arriverà il 20 dicembre 2018, distribuito da 20th Century Fox.