Bond 25, confermato Danny Boyle. Ecco quando partiranno le riprese

NOTIZIE

25.05.2018 - Autore: Marco Triolo



Bond 25 sarà diretto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, capi della Eon, si legge: “Siamo lieti di annunciare che l'incredibilmente talentuoso Danny Boyle dirigerà Più precisamente, il 3 dicembre 2018. John Hodge, abituale sceneggiatore dei film di Boyle, ha scritto anche Bond 25. sarà diretto da Danny Boyle Si sapeva già , ma ora arriva la conferma ufficiale da parte di Eon Productions, la storica casa di produzione dei film di 007. In un comunicato di, capi della Eon, si legge: “Siamo lieti di annunciare che l'incredibilmente talentuoso Danny Boyle dirigerà Daniel Craig nella sua quinta avventura da James Bond nel 25° capitolo della saga. Inizieremo a girare Bond 25 negli studi Pinewood a dicembre”., abituale sceneggiatore dei film di Boyle, ha scritto anche Bond 25.

A parte la data di inizio lavorazione, l'unica altra vera novità è che Universal Pictures ha vinto i diritti di distribuzione internazionali del film. Sony aveva in mano i diritti dei precedenti capitoli, ma il contratto con Eon Productions e MGM è scaduto e questo ha scatenato un'asta tra i più grossi studios americani, tra cui Warner Bros. e Paramount.

In America, sarà ancora MGM a distribuire il film, in coppia con Annapurna. Secondo il nuovo accordo, MGM manterrà i diritti televisivi e di distribuzione digitale in tutto il mondo, Universal invece si occuperà della distribuzione nelle sale e in DVD/Blu-Ray al di fuori degli Stati Uniti.

Bond 25 arriverà prima in Gran Bretagna il 25 ottobre 2019, poi negli USA l'8 novembre.

Fonte: The Hollywood Reporter