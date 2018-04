Daniel Craig conferma che Bond 25 sarà il suo prossimo film

NOTIZIE

11.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Ora Daniel Craig ha confermato, parlando con la Associated Press, che Bond 25 sarà il prossimo film che girerà. A proposito del coinvolgimento di Boyle, per la verità non ancora del tutto ufficiale, Craig non si è sbottonato: “Vedremo, vedremo”, si è limitato a dichiarare l'attore.

Boyle ha comunque detto di essere già al lavoro alla sceneggiatura con il suo collaboratore John Hodge (Trainspotting 1 e 2, The Beach, In Trance). “John Hodge e io stiamo lavorando su un'idea per il film. John sta scrivendo la sceneggiatura al momento. Dipende da come si svilupperà la cosa”, ha dichiarato il regista.

Comunque tutti i pezzi del puzzle stanno lentamente andando al loro posto. Forse anche troppo lentamente, visto che il film è previsto per il 2019. Sarà anche l'ultimo Bond interpretato da Daniel Craig, e stavolta per davvero. Forse.