Blade Runner 2049: il mito ritorna nel nuovo trailer

Finalmente possiamo dare una migliore occhiata a Blade Runner 2049 , per mezzo del nuovo trailer diffuso dalla Sony Pictures.

Blade Runner 2049 vede Denis Villeneuve dietro la macchina da presa e Ridley Scott in veste di produttore, per quello che già si preannuncia come l'evento cinematografico di fine 2017. Harrison Ford riprende il ruolo di Rick Deckard, il cacciatore di replicanti (e forse replicante lui stesso, attendiamo davvero tanto la risposta a questo quesito) ritiratosi dalle scene ormai da molti anni quando inizia il film. Ryan Gosling è l'agente K, nuovo membro dei Blade Runner che va alla ricerca di Deckard.