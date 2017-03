Baby Driver: Ansel Elgort contro Kevin Spacey nel primo trailer

NOTIZIE

Ryan Gosling di Ansel Elgort, giovane protagonista di Ildi Drive dovrà presto cedere lo scettro impugnato dal miglior pilota di macchine arruolato per colpi e rapine ad, giovane protagonista di Baby Driver



Nel film di Edgar Wright , Elgort - che già abbiamo visto in Colpa delle stelle - interpreta un ragazzo che riesce a ottenere totale concentrazione dietro al volante grazie alla musica sparata al massimo nelle sue orecchie attraverso un paio di auricolari che non abbandona mai. Così lo vediamo nei due trailer appena diffusi in rete, dove viene minacciato da Kevin Spacey nei panni del boss che lo ricatta al fine di arruolarlo nei colpi.

Un pilota di macchine si affida al ritmo della sua colonna sonora personale per essere il migliore nel giro. Dopo essere stato ricattato dal suo boss, dovrà affrontare le conseguenze di un colpo andato male che minaccia la sua vita, i suoi affetti e la sua libertà.



Edgar Wright, già regista de L'alba dei morti dementi, Hot Fuzz, Scott Pilgrim vs. the World e La fine del mondo, ha dichiarato: "Ho sempre voluto fare un film d'azione che fosse alimentato dalla musica. Un qualcosa che ha sempre fatto parte dei miei film precedenti. Ecco perché ho pensato di portare la cosa più avanti e presentare un protagonista che ascolta la musica per tutto il tempo. Ecco dunque questo pilota di macchine esperto che deve trovare la musica per la sua intera esistenza. In particolare per le rapine in banca e le grandi fughe".



Baby Driver, interpretato anche da Jamie Foxx, Lily James e Jon Hamm, arriverà sugli schermi dal 7 settembre, distribuito da Warner Bros. Italia