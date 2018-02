Avengers Infinity War: ecco lo spot del Super Bowl pieno di scene inedite

Il nuovo trailer di Avengers: Infinity War è arrivato sotto forma di uno spot da 30 secondi mandato in onda durante il Super Bowl 2018. Uno spot brevissimo, dunque, ma composto esclusivamente da materiale inedito rispetto al trailer di qualche mese fa. Eccolo.

fanno parte del cast, che conta praticamente tutti i principali eroi dell'universo Marvel. Insieme, Avengers e Guardiani della Galassia affronteranno Thanos (), despota alieno presentato sin dalla scena dopo i titoli di coda del primo Avengers, intenzionato a raccogliere le Gemme dell'Infinito per diventare l'essere più potente del cosmo. Qui il primo trailer.

Diretto dai registi di Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War arriverà nelle sale il 25 aprile 2018. Sarà preceduto da Black Panther , in arrivo il 14 febbraio, e seguito da Ant-Man and the Wasp il 4 luglio ( qui il nuovissimo trailer ).