Atomica bionda: Charlize Theron in versione sparatutto nel secondo trailer

"Ho scelto questa vita. E un giorno mi farà morire. Ma non oggi" - Charlize Theron è armata fino ai denti nel nuovo trailer di Atomica bionda , action thriller ambientato nella Berlino di fine guerra fredda, poco prima che il muro venga abbattuto. Il concetto del film è semplice: "in una città piena di spie... di chi puoi fidarti?" - la protagonista interpretata dalla Theron sa bene che esiste una sola risposta a questa domanda... di nessuno!In questo secondo trailer vediamo anche che ne film avrà una scena hot con la Theron ) e John Goodman che pronuncia la battuta a effetto: "C'è un agente che fa il doppio gioco a Berlino. Se non lo troviamo, rischiamo la terza guerra mondiale!".