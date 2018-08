Anche Ed Harris e Jon Hamm nel cast di Top Gun: Maverick

si sono appena aggiunti al cast di Top Gun: Maverick , il sequel di Top Gun che Joseph Kosinski sta dirigendo. Le riprese sono già iniziate, eppure il cast sta prendendo davvero forma solo ora: nei giorni scorsi sono stati scritturati alcuni interpreti per i ruoli di contorno (), e ora due pezzi grossi come Hamm e Harris entrano nell'equazione. Lewis Pullman è il figlio di Bill Pullman, visto di recente in La battaglia dei sessi The Strangers: Prey at Night , e presto nella serie di George Clooney Catch-22