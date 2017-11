George Clooney torna in TV: dirigerà e interpreterà la miniserie Comma 22

NOTIZIE

Catch 22, una serie tratta da Comma 22 il romanzo di Joseph Heller già portato nei cinema nel 1970.

Clooney lavorerà davanti e dietro la macchina da presa:prodotta da Paramount Television e Anonymous Content, e sceneggiata da(già sceneggiatore di Lion - La strada verso casa ) e War Machine ).

Ambientato in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, Catch 22 racconta la storia di Yoassarian, pilota dell'aviazione americana che cerca di completare la sua missione e sogna di poter tornare a casa. Il romanzo esplora il paradosso militare secondo il quale "Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo". Seguiremo dunque un protagonista che vede i suoi amici morire in combattimento e che inizia a pensare alla fuga come unica salvezza.



Alan Arkin, Martin Balsam, Richard Benjamin e Bob Newhart. Non è la prima volta che il libro viene trasformato in una serie televisiva: nel 1973 Richard Dreyfuss ha interpretato il pilot di Catch 22, progetto che non è mai diventato uno show.

Il primo adattamento di Comma 22 è stato diretto da Mike Nichols . Era interpretato da: nel 1973ha interpretato il pilot di Catch 22, progetto che non è mai diventato uno show.