A casa tutti bene: il full trailer del nuovo film di Muccino in arrivo a San Valentino

"Vorrei una vita normale" - dice Stefano Accorsi . "Le vite normali non esistono" - ribatte prontissima Stefania Sandrelli . Questo breve dialogo è tratto dal finale del full trailer di, il nuovo film di Gabriele Muccino in arrivo nelle sale il giorno di San Valentino.Il regista detorna con un film corale interamente girato a Ischia. Ci presenta una famiglia numerosa, raccontandone prima la superficie apparentemente felice e poi entrando in profondità, determinato a mostrarne il sistema nervoso arrivato al momento del collasso.