di Gian Luca Pisacane

Duello nel deserto. La bella di turno sfida i suoi aguzzini sotto il sole cocente, tra le rocce e le caverne.All’inizio la protagonista viene descritta come un oggetto del desiderio, un pezzo di carne con cui divertirsi. Nessuna umanità, solo attrazione. La macchina da presa esalta le sue forme, si sofferma sui suoi fianchi che ancheggiano, mentre gli uomini sbavano dietro di lei.Poi la violenza, il cambiamento: la principessa prende coscienza del suo essere donna, della forza interiore, e non si lascia sottomettere. Imbraccia il fucile, e da preda diventa cacciatrice, in un delirio di sangue e urla.(che condivide il titolo con il) è un film di corpi che inseguono il piacere, per poi trovare solo lo strazio. La pelle di Matilda Lutz (che interpreta la povera ragazza di nome Jen) nelle prime sequenze è perfetta, liscia e abbronzata. Ma le cicatrici non tardano ad arrivare, il colore rosso la ricopre e anche il suo sguardo cambia, da innocente a feroce.Lo spirito pulp batte forte, con echi al cinema di Quentin Tarantino. Jen potrebbe essere la Sposa di Kill Bill , che in un attimo ha perso tutto. Le due condividono la determinazione, la naturale predisposizione al massacro. Non si fermano davanti a nulla, in un tripudio di teste che esplodono e arti mozzati. La Sposa usava la spada di un samurai, Jen un fucile da cecchino.L’esordientegioca con i colori accesi, alterna il giallo scintillante della luce con le sfumature dei vetri colorati della casa. Crea geometrie, momenti di tensione, sguardi, per poi abbracciare lo splatter. Si assiste a unmeno sofisticato, che ricorda un fumetto per adulti.Il divertimento è assicurato, specialmente per chi cerca emozioni forti e ha lo stomaco per sopportarle.Invece di inquadrare la disperazione della vittima, Fargeat si sofferma su chi si limita a guardare in silenzio, invece di intervenire. È la metafora di una società che spesso non alza neanche un dito per difendere i più deboli, ma l’aria sta cambiando.Chi tace è colpevole come il carnefice, e riceverà la stessa punizione, anzi forse sarà il primo a pagare.Non ci sono più regole, specialmente nella solitudine di una villa da milioni di dollari. È l’alba di una nuova era.