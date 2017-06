Videointervista: Gal Gadot e Chris Pine presentano la scena più potente di Wonder Woman

NOTIZIE

05.06.2017 - Autore: Servizio di Pierpaolo Festa, montaggio di Paola Schettino Nobile (Nexta)



La Gadot e Pine presentano subito la scena più potente del film: la battaglia che si svolge sulla riva dell'isola della protagonista. Da una parte le navi tedesche, dall'altra un centinaio di guerriere amazzoni, armate fino ai denti e pronte a difendere la loro patria all'ultimo sangue: "Ho visto centinaia di battaglie condotte da uomini, ma non né ho mai vista una così, guidata dalle donne - racconta la protagonista - L'abbiamo girata nel resort Happy Village in Italia. Ero lì con la regista ma ancora non dovevo girare.





Qui la videointervista agli attori: Stavano filmando le altre donne a cavallo, armate di spada. Guardavo la scena da lontano e ho detto a Patty Jenkins : 'Wow! Non ho mai visto niente del genere prima d'ora. E' come se stessimo creando qualcosa di nuovo'".







In quella stessa scena Chris Pine è il solo uomo schierato nella fazione delle Amazzoni. L'unico beato tra le donne... o era forse terrorizzato sul set? L'attore risponde: "Ripenso a quello che mi ha detto



In quella stessa scena Chris Pine è il solo uomo schierato nella fazione delle Amazzoni.: "Ripenso a quello che mi ha detto Danny Huston : "Può essere un inferno per alcuni e un paradiso per altri". E' stato un giorno bellissimo, il più bel ricordo che ho di quel giorno è legato alla supermodella Doutzen Kroes che, riferendosi a me, diceva: 'Possiamo tenerlo con noi?'. A quel punto avevo capito che ce l'avevo fatta".

