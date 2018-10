NOTIZIE

Videointervista a Patricia Clarkson, l'attrice di Sharp Objects detective nel thriller astrofisico Out of Blue

01.10.2018 - Autore: servizio di Pierpaolo Festa, montaggio di Paola Schettino Nobile



Il treno della notte scritto da Martin Amis. Il thriller è stato presentato al festival di Toronto: la storia segue un caso di omicidio/suicidio per poi deviare la rotta esplorando tanto l'astrofisica quanto l'animo della protagonista, una detective dalla vita distrutta interpretata dall'ottima Patricia Clarkson.



La cinquantottenne Clarkson è una caratterista perfetta per interpretare donne dalla personalità molto complessa: personaggi fragili o potenti ma sempre memorabili. L'abbiamo vista in TV in serie come House of Cards, Six Feet Under e attualmente nei panni della mamma di Amy Adams nel notevole Non si vedono al cinema tanti thriller interpretati da donne, e soprattutto non si ha mai il coraggio di puntare su una protagonista femminile problematica. E' difficile che questo personaggio si guadagni la simpatia del pubblico, ma secondo la Clarkson è proprio il vantaggio del film. Ecco l'intervista all'attrice, affiancata dalla regista Carol Morley:





La detective della omicidi Mike Hoolihan (Patricia Clarkson) è chiamata a indagare sulla morte dell'astrofisica ed esperta di buchi neri, Jennifer Rockwell. Nel momento in cui inizia a indagare sulla vittima, la poliziotta è colpita in modi che anche lei fatica a comprendere. Out of Blue è un neo-noir poliziesco che esplora anche i misteri dell'universo. La storia di una protagonista che più si avvicinerà alla verità, più avrà un crollo sulla sua visione del mondo e di sé stessa.