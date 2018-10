La detective della omicidi Mike Hoolihan (Patricia Clarkson) è chiamata a indagare sulla morte dell'astrofisica ed esperta di buchi neri, Jennifer Rockwell. Nel momento in cui inizia a indagare sulla vittima, la poliziotta è colpita in modi che anche lei fatica a comprendere. Out of Blue è un neo-noir poliziesco che esplora anche i misteri dell'universo. La storia di una protagonista che più si avvicinerà alla verità, più avrà un crollo sulla sua visione del mondo e di sé stessa.