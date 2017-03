Spider-Man: Homecoming, Michael Keaton svela nuovi dettagli sul cattivo del film

NOTIZIE

Ecco chi è Vulture, la nemesi dell'Uomo Ragno nel reboot in arrivo a luglio

27.03.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Michael Keaton e Adrian Toomes alias Avvoltoio (Vulture), il cattivo che darà filo da torcere all'Uomo Ragno nell'imminente Tony Stark...

Jon Watts rivelano nuovi dettagli sualias Avvoltoio (), il cattivo che darà filo da torcere all'Uomo Ragno nell'imminente Spider-Man: Homecoming . Nel film Keaton darà vita a questo personaggio inizialmente reponsabile di una società che si occupa di pulire le tracce (e il caos) lasciato dai supereroi durante le loro missioni. La sua attività andrà bene fino al giorno in cui si scontrerà con un'altra società fondata da...

"Il mio approccio al film parte dal fatto che abbiamo già visto i piani più alti dell'universo Marvel - ha detto il regista Jon Watts - Sappiamo cosa significhi essere un inventore miliardario o un dio scandinavo. (...) Ma non abbiamo mai visto le persone 'normali' di questo universo". Watts ha affermato che l'universo Marvel è "il posto perfetto dove un cattivo può essere anche una persona normale", perché "essere il cattivo non vuol dire necessariamente svolgere un lavoro a tempo pieno".



Secondo il produttore Eric Hauserman Carroll, il personaggio di Toomes ha un certo rancore con Tony Stark, al punto da diventare una specie di Tony Stark oscuro. Inizierà a vendere armi aliene e apparecchiature informatiche ai criminali... fino al momento in cui sarà scoperto da Spidey.



"Alcune persone pensano di essere vittime e il mio personaggio si vede un po' così - ha raccontato Keaton - Probabilmente sosterebbe di non aver mai avuto un'occasione giusta nella vita. Della serie: 'Perché non è mai successo a me?'. 'Dov'è la mia occasione?'".

Spider-Man: Homecoming, in arrivo dal 6 luglio, è anche interpretato da Marisa Tomei, Zendaya, Donald Glover, Jacob Batalon, Laura Harrier, e Tony Revolori.



Fonte: The Wrap