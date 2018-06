Maze Runner - La rivelazione, il gran finale della trilogia apocalittica adesso a casa vostra

NOTIZIE

Sono tante le saghe che invadono il grande schermo, quella di Maze Runner non ha forse la visibilità che hanno i film Marvel ma questo non vuol dire che non garantisca come i suoi competitor azione, avventura, tensione. Il terzo capitolo della saga distopica young adult, intitolato Maze Runner - La rivelazione , è arrivato in Home Video (in DVD e Blu-ray), l'occasione è perfetta per riesplorare l'intera serie, ora disponibile anche in Digital Download negli store digitali.

James Dashner (editi in Italia da Fanucci) è interpretata da Radura. Scoprirà che lui e tanti altri ragazzi sono stati intrappolati in una prigione circondata da mura altissime e da un labirinto che continua a cambiare forma. Una volta fuggiti da quel luogo li abbiamo ritrovati nel sequel Terra bruciata - un deserto distrutto dalle eruzioni solari che hanno carbonizzato il pianeta - dove affrontavano nuove prove, cercando di sfuggire agli esseri umani infettati da un virus mortale. Il terzo film chiude la saga e racconta la missione di salvataggio di Minho, amico di Thomas e parte integrante dei ragazzi sopravvissuti all'apocalisse. Per salvarlo il protagonista dovrà irrompere nel quartier generale dei cattivi e una volta dentro cercherà di chiudere definitivamente i conti col nemico. La serie distopica, tratta dai romanzi di) è interpretata da Dylan O'Brien nei panni di Thomas, ragazzo che nel primo film della saga si risveglia senza alcuna memoria, ritrovandosi nella. Scoprirà che lui e tanti altri ragazzi sono stati intrappolati in una prigione circondata da mura altissime e da un labirinto che continua a cambiare forma. Una volta fuggiti da quel luogo li abbiamo ritrovati nel sequel Maze Runner - La fuga nel bel mezzo dellaun deserto distrutto dalle eruzioni solari che hanno carbonizzato il pianeta - dove affrontavano nuove prove, cercando di sfuggire agli esseri umani infettati da un virus mortale., amico di Thomas e parte integrante dei ragazzi sopravvissuti all'apocalisse. Per salvarlo il protagonista dovrà irrompere nel quartier generale dei cattivi e una volta dentro cercherà di chiudere definitivamente i conti col nemico.





In occasione dell'uscita in Home Video Film.it torna a parlare con Wes Ball , regista di tutti e tre i capitoli della saga: "La pressione è un male necessario se vuoi creare un film che riesca a essere allo stesso livello del precedente - afferma - Ognuno di questi film deve fare un passo in più rispetto al precedente, in termini di dimensioni e tono: la tensione tra i personaggi deve essere rilanciata e devi creare delle immagini ancora più spettacolari di quelle che hai creato prima".

I tre film fanno parte di una saga ma allo stesso tempo ognuno di loro ha un tono diverso. In che modo La rivelazione è un film diverso rispetto agli altri due?

ll primo ha elementi da thriller, il secondo è più un viaggio di scoperta in cui seguiamo i personaggi mentre cercano il loro posto all'interno di un mondo desolato. Il terzo film è come un heist movie (un film incentrato su un colpo, NDR) dove seguiamo la missione di salvataggio di Minho che comporta l'entrata all'interno di una fortezza. Più i personaggi vanno avanti, più gli ostacoli aumentano. Quindi l'azione ritorna, ma c'è anche più dramma rispetto ai film precedenti, perché la prospettiva dei protagonisti su questo mondo distopico viene ribaltata. Nei primi due film Thomas era l'eroe che non si fermava davanti a nulla, un personaggio facile da seguire, questa volta perfino il suo punto di vista viene messo alla prova.

All'inizio no. Perché mi aspettavo che avrei fatto solo il primo film e che poi mi sarei dedicato ad altro. Dopo aver lavorato sul primo mi hanno proposto il secondo. Mentre lavoravo al secondo pensavo al finale della saga e mi ha aiutato a fare le scelte giuste entrambi i due sequel. Quello che mi auguro è che lo spettatore alla fine abbia un'idea compiuta dell'universo che raccontiamo in tutti e tre i film.

Cosa hai inserito nell'edizione home video che non sei riuscito a inserire nel montaggio finale?

Ci sono tanti extra. Le scene eliminate sono quelle con Gally e Newt che abbiamo dovuto tagliare per ragioni di tempo. E sono bellissime. Poi ovviamente c'è il montaggio di papere sul set, perché è importante ricordare che ci divertiamo tanto mentre giriamo questi film.



