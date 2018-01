La recensione di Maze Runner: La rivelazione - Si chiude la trilogia young adult 

La fuga da Il labirinto si è conclusa, oggi è il momento di Maze Runner - La rivelazione, terzo film di Wes Ball e della trilogia della quale è stato regista sin dall'inizio. Ma ogni rivelazione presuppone delle conseguenze, anche se la saga originale - nata dai romanzi di James Dashner - continuava poi con dei prequel e quicon un finale sufficientemente elegiaco e consolatorio, per quanto potenzialmente aperto. Il problema è semmai che per arrivarcida rendere quanto meno poco consigliabile insistere sull'argomento.L'attacco al treno iniziale lascia ben sperare, mache anche la sospensione dell'incredulità viene messa a dura prova, e forse miete già le prime vittime tra gli spettatori. Ben disposti a proseguire, per scoprire l'esito di questo annunciatoche nel secondo avevano fatto la fortuna del Thomas di Dylan O'Brien (persino infortunatosi su questo set ). Ma che purtroppoOnore al merito del trentasettenne regista, che imparando dai propri sbagli - e memore della buona prova offerta tra le mura del Labirinto del primo Maze Runner - torna a restringere l'orizzonte e ambienta le sequenze migliori all'interno della tanto vituperata W.C.K.D., in corridoi claustrofobici e lucasiani. Ridotti i rischi di agorafobie pericolose, si nota la(soprattutto da un ex visual effect supervisor come lui), che purtroppo non fa che lasciare la sensazione di averIl film, infatti, si allontana nel suo incedere. Per il ripetuto sfruttamento di alcuni strumenti narrativi ed escamotage, che uccidono ogni possibile thrilling, e per lae privo di un effettivo. Il risultato finale è, una raccolta della quale già conosciamo il contenuto e che - dopo aver mostrato fin troppo pudore - concentra i suoi drammi maggiori nel momento di minor impatto emotivo. Più interessante, per chi riuscirà a vedere il film in originale, l'attenzione aldei ragazzi, molto diversi tra loro per inflessioni, provenienza ed estrazione e (ammesso che fosse voluta) ladel Billy Wilder di A qualcuno piace caldo