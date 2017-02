Logan, la videointervista a Patrick Stewart: "Lascio anch'io la saga di X-Men"

NOTIZIE

24.02.2017 - Autore: Servizio di Pierpaolo Festa, montaggio di Paola Schettino Nobile (Nexta)



Charles Xavier interpretato da Lo abbiamo sempre visto elegantissimo e pronto a dare la risposta più saggia a umani e mutanti. In Logan - The Wolverine vediamo una versione inedita delinterpretato da Patrick Stewart . Il Professor X è vecchio e stanco, malridotto... dice perfino le parolacce! E non esita nemmeno a guardare negli occhi Hugh Jackman per dirgli: "Sei una totale delusione". " "Una volta il Professor X era un uomo composto. Razionale. Persuasivo. Paziente E impegnato nei confronti dell'umanità - afferma l'attore - Adesso lo vediamo fragile e vulnerabile. E pericoloso!". Abbiamo incontrato Sir Patrick a Berlino in occasione della première mondiale di Logan. Vi mostriamo la nostra videointervista nel video che segue:





Logan non è solo il film con il quale Hugh Jackman dice addio al personaggio di Wolverine. Anche Sir Patrick Stewart non ha fatto mistero che questa sarà la sua ultima volta nei panni di Charles Xavier: "E' evidente che non rivedremo più Charles Xavier, almeno non nella mia interpretazione... James McAvoy sta benissimo ed è giovanissimo! E sono sicuro che sia pronto a tornare a quel ruolo di nuovo. L'ho sempre trovata una cosa bellissima pensare di essere James McAvoy da giovane... non solo perché è un attore bravissimo ma anche perché è un gran bel ragazzo".



In una sequenza di Logan vediamo il Professor X preso in braccio da Hugh Jackman: "Ho perso quasi dieci chili prima di fare il film - continua Stewart - L'ho fatto perché l'aspetto fisico del personaggio lo richiedeva. Ma ho pensato che sarebbe stato anche un regalo per Hugh Jackman... dieci chili in meno per tutte le volte che mi avrebbe preso in braccio! Quelle scene erano già tutte nel copione, non abbiamo improvvisato nulla. Sapevo benissimo, però, che ritrovarsi tra le braccia di Hugh Jackman fosse una situazione per la quale molti su questo pianeta avrebbero volentieri fatto a cambio con me!"

Logan - The Wolverine, in uscita l'1 marzo, è distribuito dalla 20th Century Fox.