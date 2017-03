Tre minuti da Fast and Furious 8: Vin Diesel passa al lato oscuro nel nuovo trailer

NOTIZIE

10.03.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Charlize Theron e Fast & Furious 8, sequel in cui l'attrice interpreta una cyberterrorista in grado di controllare da remoto tutte le macchine di una città. Un personaggio che ricatterà Dom Toretto, costringendolo a passare al lato oscuro.



Il nuovo trailer del film ci offre un assaggio di tre minuti in cui vediamo i protagonisti inseguire il personaggio interpretato da Diesel, nella speranza che il pater familias torni in sé. Il team Toretto potrà nuovamente contare su Hobbs (Johnson) e su Mr. Nobody, il personaggio interpretato da Deckard Shaw, il cattivo interpretato da Statham in Fast & Furious 7, qui costretto a passare dalla parte dei buoni per fermare la Theron.



Ora che Dom e Letty sono in luna di miele e Brian e Mia si sono ritirati — ed il resto del gruppo è stato esonerato — il team giramondo ha trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova come mai prima d’ora quando una donna misteriosa (la premio Oscar® Charlize Theron) irretisce Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine, dal quale lui tenta invano di sfuggire e a fargli tradire coloro che gli sono più cari.

Dalle coste di Cuba e le strade di New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, la nostra squadra d’élite attraverserà il globo per impedire a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo… e per riportare a casa l’uomo che li aveva resi una famiglia.



Fast and Furious 8, in uscita il 13 aprile, è distribuito dalla Universal Pictures.