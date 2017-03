Luca Marinelli, tutti i volti dell'attore al cinema e in TV

Adesso nei cinema: Il padre d'Italia (2017)

Un momento molto potente tra Luca Marinelli e Isabella Ragonese ne Il padre d'Italia, nuovo film di Fabio Mollo (Il sud è niente) appena arrivato nei nostri cinema.



Questa la trama:



Paolo, trentenne alla ricerca di sé stesso e della sua sessualità, incontra la bella e volitiva Mia in un locale gay. Da quel momento in poi i due non si separeranno più e inizieranno insieme un viaggio on the road alla ricerca del padre della bimba che Mia sta aspettando.



Cercacinema: vai alla scheda de Il padre d'Italia per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo