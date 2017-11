Le battute pronunciate peggio nella storia del cinema

The Room (2003)

Per anni appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano farsi del male guardando pessimi film con gli amici, The Room di e con Tommy Wiseau presto verrà raccontato da The Disaster Artist di James Franco. Ma non aveva certo bisogno del sigillo di approvazione di Hollywood per essere considerato un culto. Lo era già, e con ottime ragioni: Wiseau è forse il peggiore attore mai visto e sentito, e come regista non è molto meglio. Il risultato è considerato il peggior film mai fatto. Wiseau, polacco trapiantato a Los Angeles, non sapeva nemmeno molto bene l'inglese e, dunque, oltre a pronunciare male le battute era anche incapace di scrivere dialoghi "reali". Un mix magico che ha prodotto scene tipo quella in cui, litigando con la sua ragazza, le dice: "You're tearing me apart, Lisa!!!" ("Mi stai facendo a pezzi"), come se stesse recitando Shakespeare. Male.