The Predator torna al cinema in gran forma - La recensione in anteprima

14.09.2018 - Autore: Pierpaolo Festa



The Predator. Il catalizzatore finale che permette allo spettatore di accedere a quello che il regista ci si ritrova a riassaporare una di quelle esperienze cinematografiche vissute davanti a un action tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta. Quei film dalla trama molto semplice, quasi azzerata, che cominciano in medias-res, introdotti da titoli di testa con font basici e un andamento tra il serio e l'umoristico. Il divertimento è garantito, le (non poche) risate sono una sorpresa, la marcia in più di questo nuovo capitolo della saga di Predator, un ibrido tra reboot e sequel. E allo stesso tempo non mancano la presenza dominante e la mitologia di uno dei personaggi più amati del cinema di fantascienza, un'icona che non ha mai avuto una saga cinematografica degna del suo status.





Un film "vecchio stampo" ma decisamente non vecchio. Ci si emoziona nel veder correre il mostruoso predatore extra-terrestre e utilizzare il suo arsenale ultra-tecnologico per mandare al creatore chiunque gli ostacoli la strada. Il film, diretto e co-sceneggiato da Black (creatore di Arma letale, sceneggiatore de L’ultimo boy scout e autore di Kiss, Kiss Bang Bang e The Nice Guys) porta in scena diverse creature aliene e un gruppo di militari come contraltare umano, ma cerca di evitare il più possibile la formula del “già troppo visto”. Questi umani non sono un banchetto mobile per il predatore, ognuno dei soldati ha una personalità, un accenno, quanto basta per stringere un’amicizia immaginaria con chi sta a guardare.



Tanto temuto e spesso evitato dagli studios, il politicamente scorretto torna qui puntando anche su machismo e maschilismo. Toni che però vengono contrastati da un personaggio femminile la cui intelligenza è rappresentata anche da una capacità di abbassarsi al livello dei maschi per tenergli testa. L’intero casting è azzeccato, compreso l’eroe in prima linea interpretato da Logan). Ci sono le battute a effetto e non manca "la tipica atmosfera alla Shane Black" che di solito ambienta le sue storie durante il Natale e che questa volta passa ad Halloween rendendolo funzionale alla trama e garantendo un sinfonia di case distrutte e vetri rotti.





