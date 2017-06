I trent'anni de Gli intoccabili: dieci ragioni per rivederlo

Non ne fanno più così

Se leggete la vera storia della cattura di Al Capone, scoprirete che le cose sono andate molto diversamente nella realtà. Non solo: a parte Elliot Ness e Capone, quasi tutti gli altri personaggi del film sono inventati, oppure finiscono in modi molti diversi dalla realtà (vedere Frank Nitti). Questo per dire che a De Palma e allo sceneggiatore David Mamet non fregava granché della verosimiglianza. Loro volevano solo costruire un'epopea filmica indimenticabile, e ci riuscirono. Sembra retorica, ma in ambito di grosse produzioni poliziesche hollywoodiane, oggi è più che mai raro trovare un film così perfetto sotto tutti i punti di vista.