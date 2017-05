Aspettando Dunkirk: i 20 migliori film sulla Seconda Guerra Mondiale

Aspettando Dunkirk, i migliori film sulla Seconda Guerra Mondiale

Sono passati più di settant'anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma il conflitto più terribile del Ventesimo Secolo vive ancora nei nostri cuori e nei nostri sguardi, nonostante molti di coloro che lo hanno vissuto in prima persona siano ormai scomparsi. Questo perché il cinema ce lo ha raccontato in lungo e in largo, spesso creando una mitologia che, al pari del western, trascende gli eventi reali per raccontare simbolicamente il risorgere della civiltà e le fondazioni del mondo moderno. In attesa dell'uscita di Dunkirk, il nuovo film di Christopher Nolan che racconta uno degli episodi più celebri della guerra, rivediamo insieme i venti film più iconici ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale.



