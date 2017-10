I cinquant'anni di Julia Roberts: ecco come è cambiata nel corso del tempo

Julia Roberts, dieci film essenziali: Pretty Woman (1990)

Era il 1990 e Julia Roberts diventava l'icona cinematografica della commedia romantica hollywoodiana di fine millennio. Inizialmente pensato come "film fatto su misura su Richard Gere", Pretty Woman alla fine ha visto la nascita di una stella: un'attrice di cui tutti ci siamo innamorati all'istante. Del suo talento. Del suo sorriso. E della capacità di dominare lo schermo e rubare la scena ai suoi colleghi.

In occasione dei cinquant'anni di Julia Roberts - è nata il 28 ottobre 1967 a Smyrna in Georgia - riscopriamo la carriera dell'attrice attraverso dieci film essenziali.

Hook, Mary Reilly, Michael Collins, A letto con il nemico, The Mexican... sono questi i titoli che NON troverete in lista. Scoprite invece la top ten nelle immagini che seguono!

