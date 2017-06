Flatliners: il remake di Linea mortale svela il suo primo trailer

NOTIZIE

13.06.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Flatliners, questo il titolo originale che fa riferimento al tracciato piatto dell'elettrocardiogramma quando si muore.

"Oggi è un bel giorno per morire" - la storia si ripete nel remake di Linea Mortale

La Sony mostra le prime immagini del rifacimento dell'horror che abbiamo visto nel 1990: l'originale, diretto da, era interpretato da(attore non protagonista che rubava la scena a tutti). La nuova versione è affidata a Ellen Page , attrice in prima linea nel ruolo che fu di Sutherland.

Ecco il primo trailer:





Questa la sinossi ufficiale:

Cinque studenti di medicina provano a risolvere il mistero al confine tra la vita e la morte. Per questo decidono di sottoporsi a un esperimento altamente pericoloso. Fermeranno i loro cuori per un breve periodo di tempo, avvicinandosi alla morte. Più andranno avanti con l'esperimento, più saranno costretti a confrontarsi con i loro peccati commessi in passato e ad affrontare le conseguenze paranormali del passaggio nell'aldilà.



Millennium - Uomini che odiano le donne) è interpretato anche da Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton e Kiersey Clemens. Il nuovo film, diretto da Niels Arden Oplev (regista svedese di) è interpretato anche da Kiefer Sutherland tornerà in un cameo e riprenderà il ruolo interpretato nell'originale.

Il nuovo Flatliners arriverà sugli schermi entro la fine dell'anno distribuito da Warner Bros. Italia.