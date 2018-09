Dieci modi perfetti per aprire un film d'azione

Agente 007 - Missione Goldfinger (1964)

James Bond entra in azione. Emerge dall'acqua con indosso muta e boccaglio, si arrampica su per un muro, si sbarazza di una guardia e piazza degli esplosivi. Dopodiché, si spoglia della muta per rivelare, al di sotto, un perfetto smoking bianco. Ed è subito pronto per infiltrarsi in una festa.



Il cold open di Missione Goldfinger, uno dei più amati capitoli della saga di 007, è anche uno dei più celebri, citato a destra e a manca (ad esempio il True Lies di James Cameron) per la sua incrollabile coolness persino a 54 anni di distanza



E' anche l'apertura perfetta per la nostra gallery sulle più iconiche scene d'apertura del cinema action. Ecco alcune delle più famose...



