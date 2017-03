The L Word: che fine hanno fatto le protagoniste?

Sono passati otto anni dalla chiusura di The L Word, serie culto di metà anni 2000 che esaminava il mondo delle lesbiche, le loro relazioni positive o negative con famiglie che a volte le supportavano, a volte le odiavano, e con le rispettive partner. Una serie spartiacque, per molti versi, per come affrontava di petto e in maniera positiva un mondo ancora tabù.



La serie, creata da Ilene Chaiken, durò per sei stagioni, dal 2004 al 2009, e fu prodotta dalla rete Showtime (la stessa di Homeland). Si chiuse con un'ultima stagione di soli otto episodi nel 2009, ma nel corso della sua durata fuoriuscì dalla nicchia di "serie gay" per conquistare un pubblico più vasto.



Scopriamo insieme che fine abbiano fatto le sue storiche protagoniste nella nostra gallery...



GUARDATE ANCHE:

Dieci serie TV cancellate prima della messa in onda

Serie TV: i più grandi momenti del 2016

Serie TV: dieci attori quasi morti girando una scena